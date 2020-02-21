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21 Şubat 2020 Cuma 14:34:45 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 14:38:48

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Bıçak 10 santim girmiş!

Kadir Şeker olayıyla ilgili hazırlanan adli tıp raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Kadir'in bıçakladığı Özgür Duran'ın adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda, 1.5 santimetre genişliğinde girdiği belirlendi.

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20) kütüphane çıkışı parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken, ölümüne neden olduğu olayla ilgili yeni bilgiye ulaşıldı.

10 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Duran'ın adli tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi.
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ayşe D., verdiği ifadede, geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde sonra parkta tartıştıklarını anlattı. Antalya'dan yanında 50 bin lira parayla ayrıldıklarını birlikte Eskişehir'e gittiklerini anlatan Ayşe D., Eskişehir'de kaldıklarının herkes tarafından öğrenilmesi üzerine Özgür Duran'ın isteği üzerine Konya'ya geldiklerini söyledi. Ölen Özgür Duran'ın üzerinde bulunan yaklaşık 16 bin lira para ise adli emanete teslim edildiği öğrenildi.

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran da olay günü evde olduğunu ve Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü sonra da Ayşe D.'nin evden çıktığını söylediği belirtildi.

Olay günü Kadir Şeker'den önce kimliği belirlenemeyen kadının, Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığını görüp, müdahale etmek istediği, Duran'ın tepki göstermesi üzerine oradan ayrıldığı öğrenildi. Polis, yaptığı araştırmada, kadının izine rastlamadı. Ayşe D.'nin çeşitli suçlardan 7 sabıka kaydığının olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafet ve eşyalar kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan incelemede sırt çantasındaki toprak ve çim örneklerinin incelendiği ve bununla ilgili raporun beklendiği öğrenildi.

Özgür Duran'ın adli tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker de ifadesinde daha önce parktan geçerken kavga edenler olduğu için kendisini koruma amaçlı zaman zaman yanına aldığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiği ve iddianamenin gelecek hafta Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

(DHA)

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