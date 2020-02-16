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16 Şubat 2020 Pazar 08:56:03 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 09:03:04

Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek şok ifade

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’i haklı çıkaracağı iddia edilen yeni bir ifade ortaya çıktı. Konya’daki cinayette olayın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Şiddet gören Ayşe Dırla farklı ifadeler verirken öldürülen Özgür Duran’ın kuzeni B.D.’nin söyledikleri şaşırttı: Ayşe evde Özgür’den dayak yiyince parka gitti. Olay sonrası beni aradı, Özgür bana yardıma gelen çocuğu yatırıp dövdü, çocuk giderken yeniden saldırdı. İkisi de yere düştü’ dedi.

Antalya'dan 3 çocuğu ve eşini terk ederek Özgür Duran ile birlikte önce Eskişehir'e daha sonra Konya'ya kaçan Ayşe Dırla'nın çelişkili ifadelerini çürüten ifadenin detaylarına ulaşıldı. Özgür Duran'ın amcasının oğlu olan ve olay akşamı Ayşe Dırla ve Duran'ın yaşadığı evde bulunan B.D.'nin Eskişehir'de ifadesi alındı.

Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan B.D. Özgür ile Ayşe'nin Eskişehir'de yanına geldiklerini daha sonra onların Konya'da kiraladığı evde bir süre kaldığını belirterek olay akşamı yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.

YÜZÜNÜ YUMRUKLADI

B.D. "Özgür ile Ayşe evde sürekli tartışıyordu. Olayın yaşandığı akşam Özgür alkol almıştı. Ayşe ile yine tartıştıktan sonra Ayşe'yi odaya kapatıp darp etti. Yüzü yumruklanan Ayşe odadan çıkıp 'ben sürekli dayak yediğim evde daha fazla duramam' diyerek evden çıktı. Daha sonra da evden Özgür çıktı. Evde sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığı için bende çıkıp Eskişehir'e gittim" dedi.

ARKADAN SALDIRMIŞ

 Eskişehir'e giderken Ayşe Dırla'nın kendisini aradığını anlatan B.D. "Ayşe olayın nasıl geliştiğini bana telefonda anlattı. Evden çıktıktan bir süre Özgür'ü parka çağırmış. Özgür kendisine bağırırken bir genç yardım etmek için yanlarına gelmiş. Genç (Kadir) 'abi neden ağlatıyorsun kadını?' demiş. Özgür'de sana ne lan benim karım demiş. Ayşe de ben eşiyim demiş. Genç (Kadir) geri dönüp giderken Özgür arkadan saldırmış. Yere yatırıp genci darp etmiş. Daha sonra kalkıp kaçmaya çalışırken Özgür gencin boğazını sıkmış. Bu sırada ikisi de yere düşmüş. Ayşe telefonda bu sırada Özgür'ün kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özgür, işsizdi çalışmıyordu. Yanlarında bir miktar paraları vardı. O parayla geçimlerini sağlıyorlardı" dedi.

GERÇEĞİ SAKLAMIŞ

Soruşturma dosyasına yeni giren ifadeyle Ayşe Dırla'nın gerçeği sakladığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dırla, poliste verdiği ifadesinde "Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm diyen kadın gazetecilere yaptığı açıklamada Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki" demişti.

(Sabah)

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