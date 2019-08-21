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21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:44:57 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03:41

Kadir Demirel'i öldüren damadına 37,5 yıl hapis cezası

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü gazeteci Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar çıktı.

Kayınpederi Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldüren damadı Cemil Karanfil 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Cemil Karanfil, 37 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Müdahil avukatı Selçuk Kar, sanık yönünden tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olmadığını, eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini, maktule karşı eylemi sebebiyle tasarlayarak öldürme suçundan, müştekiye karşı eylemi sebebiyle ise tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Zeynel Yüksel, sanığın maktule yönelik eylemi sebebiyle tasarlama halinin söz konusu olmadığını, olayın aniden gelişen bir olay olduğunu ileri sürdü.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Müştekinin ablası ile mesajlaşmaları, maktulun eve geldikten sonraki sözleri, maktulü uzaklaştırmak için eline bıçak alan sanığa karşı bıçağı elinden almaya yönelik harketi ve bunun sonucu sanığın bacağının üst kısmından arka tarafından yaralanması, bu yaralanmayı gösterir olay yerinde maktul dışında ikinci bir erkek şahsa ait kan izleri bulunduğuna dair rapor ile sanığın kullandığı araçta yine kan izlerinin bulunması şeklindeki maddi deliller dikkate alındığında ağır nitelikte kabul edilmesi gereken tahrik altında öldürme eylemi söz konusudur."

Sanık Cemil Karanfil, esas hakkındaki savunmasında, böyle bir acı olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu, 41 yaşında olduğunu, bugüne kadar bir horoz dahi kesmediğini iddia etti. Eşinin ablası ve annesinin, ayrılması konusunda kendi emeğiyle aldığı evini kendisinden almak, yüklü miktarda nafaka ile çocukları da almak suretiyle boşanmak amaçlı tezgah sonucunda bu olayın meydana geldiğini ileri süren Karanfil, maktul Kadir Demirel'i yardım istemek amacıyla arayıp kızıyla konuşmasını istediğini, öldürmeyi planlaması gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

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