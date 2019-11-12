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12 Kasım 2019 Salı 07:34:50 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 07:36:30

Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti

Çekmeköy'de iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü tarafından darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşandı. Bankada işlemini yapmak için aracını banka önüne park eden Arzu E., kısa süre içerisinde işlemini tamamlayıp aracına bindiğinde arkasında bir başka aracın olduğunu görünce sürücüden aracını çekmesini istedi. Arzu E.'nin iddiasına göre deliye dönen kadın sürücü, hakaretler ederek yanına gittiği Arzu E.'nin kapısına vurmaya başladı. İddiaya göre konuşmak için camı açan Arzu E.'ye saldıran kadın çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Olayın ardından darp raporu alan Arzu E., en yakın polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.


 
Arzu E., “Bugün hayatımda ilk kez televizyonda izlediğim gibi bir olayla karşı karşıya geldim. Bir kadın trafik magandasıyla maalesef çok kötü bir olay yaşadım. Yaşadığım ilçede her zaman gittiğim bankanın ATM’sinden para çekmek üzere arabamı park ettim. Parayı çektikten sonra da park yerinden çıkmam ve yoluma devam etmem gerekiyor. Çıkabilmem için de yoldaki mevcut araçların bana yol vermesi gerekiyor. Burada böyle bir sistem var fakat ben bunu bugün sağlayamadım. Orada birkaç çocuğun yardımıyla arkadaki aracın bana yol vermesi için 'Söyler misiniz, iletir misiniz, ben arabamı çıkartayım' dedim. Hiçbir şey duyulmamış, rica edilmemiş gibi arkadaki aracın sahibi sonradan öğrendim ki bir kadın, arabasını durdurmadığı gibi üzerime doğru sürdü ve benim arabamı park yerinden çıkmaması için zorlayıcı bir harekette bulundu. Bu zorlayıcı hareketin üzerine 'Bana yol vermeniz gerekmiyor mu? Biraz geri alır mısınız, çıkmam gerekiyor.' Çünkü o bölgede bana yol verilecek ki arkadaki araçlar da trafiğe kalmadan ışıktan geçebilsin, böyle bir durum. Fakat kendisi bana yol vermediği gibi arabasını yolun ortasında durdurdu, arabasından çıktı ve benim arabamı tekmelemeye başladı. Sanki kendisi haklı ben haksızmışım gibi arabamın camı da onunla diyalog kurmak istediğim için açıktı, bundan faydalanıp benim kolumu, saçlarımı çekerek beni arabamın dışarısına almaya çalıştı. Burada bir kadın beni feci şekilde darp etti, sadece bana değil aracıma da zarar verdi” dedi.
 
Yaşadığı olayı anlatırken gözleri dolan Arzu E., “Ben erkeklere bu kadar iftira atılmasını artık hoş görmüyorum. Çünkü bir kadının da ne kadar çirkinleşebileceğini trafikte yaşadım. 44 yaşındayım ve hayatımda hiç böyle bir şeye maruz kalmamıştım, yıllardır şoförüm. Şikayetçi oldum, karakola gittim. Şu anda sinirlerim o kadar bozuk ki hakikaten hiç yaşamadığım bir şey için hastanelerde darp raporu aldım, karakola gittim ifademi verdim. Umarım bu süreç hızlanır. Hukuk sistemine güveniyorum. Bu kadının gerçekten ceza almasını istiyorum. Böyle bir hareketi bir daha kimsenin yapmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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