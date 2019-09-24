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24 Eylül 2019 Salı 09:29:43 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:34:01

Kadın kılığına girip komşusunu öldürdü! Her şeyi anlattı

Adana’da bir ay önce evinin damında tüfekle öldürülen inşaat işçisi Murat Kor cinayeti aydınlatıldı. Murat Kor’u, komşusu Erkan İnci’nin çarşaf giyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinayet 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bulunan bir evin teras kısmında meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Kor (41) ve ablası Münevver Kor (43) akşam saatlerinde motosiklet üzerinden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Murat Kor yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadelerinde motosiklet üzerindeki kişilerin çarşaf giydikleri bilgisine ulaşıldı.

Polis, görüntülerde tüfeği kullananın kişinin yanında beyaz bir torba olduğunu ancak daha sonraki görüntülerde beyaz torbanın elinde olmadığı tespit edildi. Polis beyaz torbanın mahalledeki bir eve bırakıldığını tahmin ederek harekete geçti. Mahallede bulunan 26 evi tek tek gezen ekipler tahminlerinde haklı çıktı. Torba ve tüfeğin mahallede oturan M.S.'ye bırakıldığı belirlendi. Gözaltına alınan M.S., tüfeği Erkan İnci ve Cahit Akgüneş'in birlikte bıraktığını 3 gün sonra gelerek silahı parçalara ayırıp, farklı yerlerde çöpe attığını söyledi.

Murat Kor

"AMACIMIZ KORKUTMAKTI"

Cinayet dedektifleri, Erkan İnci'yi Elazığ'daki kuzenin evinde gözaltına aldı. Silahı kullanan İnci ve motosikleti süren Cahit Akgüneş emniyete götürüldü. Erkan İnci, "Murat Kor, karısıyla sürekli kavga ediyordu. Eşine ağır hakaretler ve küfürler ediyordu. Kendisini uyarınca beni de tersledi. Ben de Cahit'e durumu anlattım. Evinin altında ateş edelim de korksun diyerek Cahit'i çağırdım. Cahit motosikletiyle gelirken yanında tanınmamız için çarşaf getirdi" diyerek suçunu itiraf etti. Hırsızlık, yaralama ve tehdit suçundan sabıkası bulunan İnci ve yaralamadan kaydı bulunan Akgüneş tutuklandı. M.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(Sabah)

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