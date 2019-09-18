Kadın işletmeciye 'kimyasal' saldırı

Göl Kenarı Yolu’nda kafe işletmeciliği yapan Ebru Berköz Karaca, yan mekanda uyuşturucu kullandırdığı gerekçesiyle işletmecisinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine mekan sahibi ve adamları, Karaca’nın işyerini bastı ve mekana el koydu.

45 DAKİKA ALIKOYDU

Ebru Berköz Karaca, durumu savcılığa bildirdi ve savcılık, kafenin anahtarına el koyarak soruşturma başlattı. Mekan sahibi ve adamları kapının kilidini değiştirerek Karaca’ya ait kafeyi tekrardan kullanıma açtı. Durumu yine savcılık ve CİMER’e bildiren Karaca’nın önceki gün otomobiliyle seyrettiği sırada yolu kesildi. Husumetli olduğu mekan sahibi, Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve tehditlerde bulundu. 45 dakika boyunca kadını alıkoyan ve elindeki çakmağı yakıp Karaca’yı tehdit eden kişiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

MADDE ARAŞTIRILIYOR

Hastaneye kaldırılan kadın, mazotla üzerindeki yanıcı madde temizlendikten sonra taburcu oldu. Dökülen maddenin ne olduğu araştırılırken, şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.