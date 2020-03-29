Kadın hükümlüler maske üretiyor

100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde, günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor.



Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, “Şu ana kadar 200 bin cerrahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz.” dedi.

DHA