29 Mart 2020 Pazar 00:47:57 | Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:01:04
Kadın hükümlüler maske üretiyor
Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.
100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde, günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor.
Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, “Şu ana kadar 200 bin cerrahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz.” dedi.
DHA