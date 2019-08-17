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17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14:42 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39:30

Kadın girişimci 'yapamazsın' diyenlere inat çiftlik kurdu

Antalya'da inşaat sektöründe çalışırken iş hayatının stresinden kurtulmak isteyen Filiz Uyar, 'yapamazsın' diyenlere inat 160'ı büyükbaş 225 hayvan bulunan modern bir besi çiftliği kurdu.

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar sektörde teknik ressam olarak çalışan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Uyar, iş hayatının stresinden uzaklaşmak istedi.

Hayvancılık yapmaya karar veren Uyar, altı yıl önce ailesiyle kent merkezinden uzakta tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne yerleşti.

Satın aldığı 15 dönümlük araziye, yerli ve ithal büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaşların da yer aldığı modern bir besi çiftliği kuran Uyar, hayvancılık sektörüne katkı sağlamaya başladı.

Uyar, kendisine "yapamazsın" diyenlere inat kurduğu, 160 büyükbaş ve 65 küçükbaş hayvanın bulunduğu çiftliği ile bir kadının isterse neleri başarabileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyor.

İNAT EDİP, YILMADAN ÇALIŞTI

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılık sektöründe mutlu olacağını düşündüğü için çiftlik kurmaya karar verdiğini söyledi.

"Çocukluğumu yaz aylarında Burdur'da ninemin yanında geçirdim. Ninem her çocuğun eline ineklerin ipini tutuşturur ovada otlatmamızı isterdi." diyen Uyar, o zamandan beri hayvanlara karşı sempatisi olduğunu belirtti.

Uyar, "Beni tanımadan yargılamaya başladılar. Yılmadım çalışmaya devam ettim. Sektörde yeni olduğum için ahırda yerli ve ithal büyükbaş bulunduruyorum. Hayvanları sabah, akşam ve ara öğünlerle besliyorum. Beslenmeleriyle özel ilgileniyorum. Hayvanlarla bir arada olmak çok keyifli, zevk alarak yapıyorum. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermiş olmanın da ayrı heyecanını yaşıyorum. Belki hayvanları sevmeseydim bu işe başladığım ilk sene vazgeçebilirdim. Bu işi çok sevdim."

Herkesin, üretimin bir ucundan tutması gerektiğinin vurgulayan Uyar, "Ben üretmeyeyim, başkası üretsin" düşüncesinde olmamak gerektiğini dile getirdi.

Ümit Uyar ise eşinin başta bu işe girmek istemesine şaşırdığını, sıcak bakmadığını ama yapmaya başladığında ise hep destek verip yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

"EN BAŞARILI ÜYELERİMİZDEN BİRİ"

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan da birliğin 800'e yakın üyesi bulunduğunu, üyelere danışmanlık gibi hizmetler verdiklerini söyledi.

Filiz Uyar'ın da üretici olmak için başvurduğunu anlatan Ayhan, "Filiz Hanım beni birkaç defa aradığında kendisine besi işini yapamayacağını, zor bir iş olduğunu anlatmaya çalıştım ama oldukça ısrarcıydı, şimdi en başarılı üyelerimizden biri." dedi.

Artık daha çok kadının birliğe katılmasını desteklediklerini aktaran Ayhan, özveri isteyen besi işini Uyar'ın severek ve özenle yaptığını kaydetti.

(AA)

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