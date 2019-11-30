Kadın başkan kadın işçiyi kovdu

  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    269,7120
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, Yunan oyuncu için harekete geçti! Fenerbahçe, Yunan oyuncu için harekete geçti!
Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün var mı? Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor 12. bölüm tekrarı bugün var mı?
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler
Derbi öncesi Galatasaray'da 5 eksik! Derbi öncesi Galatasaray'da 5 eksik!
"Banyo yapmıyor" diyerek eşinden boşanmak istemişti... Bir DNA testi daha yapıldı "Banyo yapmıyor" diyerek eşinden boşanmak istemişti... Bir DNA testi daha yapıldı
Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? 30 Kasım 2019 günlük burç yorumları sizlerle.. Bugün burç yorumlarınız ne söylüyor? 30 Kasım 2019 günlük burç yorumları sizlerle..
Türkiye merhem olacak! Filistin’in nabzı hep atacak Türkiye merhem olacak! Filistin’in nabzı hep atacak
Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi Bakan Soylu: 2019'da 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi
Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu
Fenerbahçe'de 5 futbolcu ayrılığın eşiğinde! Fenerbahçe'de 5 futbolcu ayrılığın eşiğinde!
KKTC'den Türkiye-Libya açıklaması! KKTC'den Türkiye-Libya açıklaması!
Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı Dul eşlere ve emekliye birden fazla emeklilik maaşı
G.Saray'a Çalhanoğlu şoku! Masadan kalktılar G.Saray'a Çalhanoğlu şoku! Masadan kalktılar
ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler listesi ŞOK'a bugün neler geliyor? ŞOK 30 Kasım Cumartesi aktüel ürünler listesi
30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedir? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları, en komik şoför sözleri 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedir? 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları, en komik şoför sözleri
Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak Bakan müjdeyi vermişti! Yapan günde 1000 TL kazanacak
İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro İmzalar atıldı! 3 ilimize 150 milyon avro
Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı
'Yardım seferberliği' için Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiler 'Yardım seferberliği' için Doğu Ekspresi ile Kars'a geldiler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Çatalca’da başörtülü kadına çirkin saldırı!
Çatalca’da başörtülü kadına saldırı Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
Kadın başkan kadın işçiyi kovdu Kadın başkan kadın işçiyi kovdu
Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında yeni soruşturma başlatıldı Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında yeni soruşturma başlatıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 08:53:24 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 08:54:55

Kadın başkan kadın işçiyi kovdu

Safranbolu’nun CHP’li kadın belediye başkanı Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse’yi önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı. Özköse isyan etti: Bir oğlum 13 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Geleceğimizi kararttılar.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi önce sürgüne gönderdi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ise işten kovdu.

2019 yılının Ocak ayında işe girdiğini söyleyen Özköse, Safranbolu Belediyesi Beyaz Masası'nda görev yaparken Nisan ayında İtfaiye Müdürlüğü'ne sürüldüğünü iddia etti. Özköse, sosyal medyada Barış Pınarı harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili destek mesajı yazdığı için 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kovulduğunu anlattı. Özköse, "İşe girdiğim gün dünyalar benim olmuştu. Kimseye muhtaç olmadan aldığım asgari ücret ile 2 oğlum ile birlikte mutlu şekilde yaşayacaktık. Ama tüm umutlarımız ve sevincimizi elimizden aldılar. Önce sürdüler, sonra da 25 Kasım'da iş sözleşmemi iptal ettiler. Bana gelen yazıya göre ekonomik nedenle sözleşmem iptal edilmiş. Safranbolu Belediyesi benim alacağım asgari ücret ile mi düzelecek? Çocuklarımın rızkıydı. Çocuklarım bu sene üniversite sınavına girecekler. Bu moral bozukluğu ile nasıl başarılı olacaklar. Beni sadece işten atmadılar, çocuklarımın geleceğini de kararttılar. Bu nasıl vicdansızlık ?"dedi. İş sözleşmesi iptal edilen Özköse, CHP'li başkan Elif Köse'nin bir internet sitesinde "İşe geç geliyor, bunu alışkanlık haline getirdi" diye açıklama yaptığını belirterek, "İşe kartla giriş yapıyoruz, kartın hangi saatlerde basıldığı belli" dedi.

LÖSEMİLİ OĞLUNU DA KARALADILAR

13 yıldır lösemi hastası oğlunun tedavisi ile uğraşan Özköse, "Sosyal medyada 'çocuğu hasta değil onun üzerinde polemik yapıyor' dediler. 18 yaşında olan oğlum Burak 13 yıl önce Lösemi hastalığına yakalandı, tedavi gördü, iki kez hastalığı tekrarladı. Hala kontrolleri sürüyor" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ