Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıtan Azerbaycan uyruklu şüpheli, Özbekistan uyruklu kadını gasbetti

Feneryolu Mahallesi'nde 8 Mart'ta kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin (44) pasaport ve oturma izni belgesini kontrol ettikten sonra 1350 lira parasını gasbeden şüpheli, aracıyla kaçtı. Çantası araca takılan kadın da bir süre otomobille birlikte sürüklendi.

Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. (39) olduğunu belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis olayın failinin Azerbaycan uyruklu Rahib Sadıx S. (39) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs aynı gün 14.30 sıralarında olay yerinden kaçtığı aracının park halinde bulunduğu Fatih ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kendisini polis olarak tanıtan şahsın, kadının çantasını gasp ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde şahıs kadının parasını alıyor ve çantasını almaya çalışıyor. Daha sonra şahıs kendisini bekleyen otomobile biniyor ve kadın da çantasını vermemekte direnince yerde sürükleniyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ''Yağma'' ve ''Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi'' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA - İHA