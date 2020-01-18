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18 Ocak 2020 Cumartesi 21:09:12 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:31:12

Kadıköy'de dehşet yaşandı! Bir kişi çiçek satan eşini ve annesini silahla öldürdü

Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Şüpheli, olayın ardından kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.   

Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından minibüse binerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüphelinin olay yerinde bulunan kız kardeşine de ateş ettiği ancak kızın kaçtığı öğrenildi. 

(AA)

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