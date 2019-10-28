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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:01:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:52:36

Kadıköy’ün eski Emniyet Müdürü hakkında fuhuş örgütüne yardım’dan dava!

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda düzenlenen operasyonda, Hakan Ato'nun elebaşı olduğu fuhuş amaçlı çalışan suç örgütü çökertilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı genişleten ekipler, örgüt üyelerinden rüşvet aldıkları öne sürülen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i polis 16 kişiyi daha gözaltına almıştı.

İddianamede, Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar anlatıldı. İhbarda, Fenerbahçe VIP Marina Sauna isimli yerde fuhuş yapıldığı, buranın tahliyesine karar verildiği ve kapatıldığı, ancak Kadıköy Emniyet Müdürü değişince yerine gelen İbrahim isimli müdürün yanında getirdiği "Muttalip" isimli memur ile Hakan Ato isimli şahısla pazarlık yaptıkları, saunanın yeniden çalışmaya başladığı kaydedildi. Saunada çalışan "Nehir" kod adlı Çiğdem B. isimli bayanın işlem yapmaya gelen memurları sürülmekle tehdit ettiği, görevlilere İbrahim müdürle ilişkisinin olduğunu söylediği belirtildi. Araştırmalar neticesinde "İbrahim" olarak bahsedilen kişinin o dönem Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kocaoğlu olduğu vurgulandı.

BASKINLAR BERTARAF

Şüphelilerden Çiğdem B.'nin Hakan Ato'nun talimatıyla Kocaoğlu ile farklı yer ve zamanlarda görüşerek para, telefon ya da kadın temini şeklinde rüşvet verdikleri kaydedildi. Bu şekilde herhangi bir sorunla karşılaşmadan çalışma ortamı oluşturdukları, zaman zaman da bu yerlerle ilgili yapılan denetimlerde kolluk görevlileri ile irtibat kurularak önceden bilgi almak suretiyle bertaraf edilmesinin sağlandığı belirtildi. Hakan Ato, ifadesinde Kocaoğlu'na verilecek 50 bin lira, 3 adet IPhone telefon ve haftalık 7 bin 500 lira karşılığında masaj salonlarının faaliyetlerine devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını anlattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kocaoğlu ise Hakan Ato'yu tanımadığını, Çiğdem B. ile bir kez görüştüğünü, şahıslardan rüşvet almadığını, Abdulmuttalip D.'den kendisi adına rüşvet istemesi için herhangi bir talebinin olmadığını ileri sürdü. Şüpheli Kocaoğlu hakkında "Fuhuş, Rüşvet Alma, Mühür Bozma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Bilerek Yardım Etme" suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Eski Kadıköy Emniyet Müdürü Kocaoğlu ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

(Sabah)

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