Kader Buse Acar için gözyaşları dinmiyor

Anne Ayla ve baba Ahmet Acar’ın acılı bekleyişi sürerken gözyaşları da dinmiyor.

Buse’yi arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması olduğunu söyledi.

1 YIL OLDU

Helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.