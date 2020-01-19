19 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 02:48:32
Kader Buse Acar için gözyaşları dinmiyor
Antalya Kemer’de, geçen yıl ocak ayında meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar tüm çabalara rağmen bulunamadı.
Anne Ayla ve baba Ahmet Acar’ın acılı bekleyişi sürerken gözyaşları da dinmiyor.
Buse’yi arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması olduğunu söyledi.
1 YIL OLDU
Helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
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