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18 Eylül 2019 Çarşamba 15:15:50 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:47:24

KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, beraberinde dernek üyeleri ile evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Annelerin acısını, evlat hasretini paylaşmak, onların yanında olmak için geldiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, ailelerin yanında olup onlara sarılmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gümrükçüoğlu, "Allah ailelerin yardımcısı olsun. En kısa zamanda annelerin feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Türkiye'deki tüm insanlar burayı görüyor ve bu çağrıya yabancı kalmayacaklardır. Bunun için gerekli merciler gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

"O çocuklar insinler dağdan, anne, babalarını sevindirsinler"

İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı yazarlar ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu ile yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Bulut, Demet Tezcan, Nehir Aydın Gökduman ve Selvigül Şahin aileleri ziyaret etti, acılarını paylaştı.

Döngeloğlu, yaptığı açıklamada, ailelerin yaşadığı ızdırabı televizyonda izlediklerini, insani duygularla desteğe geldiklerini söyledi. 

"Bu anneleri, babaları görüyorsunuz. Bunu bir kalp, bir yürek tek başına taşıyamaz." diyen Döngeloğlu, bu yüreklerin yanında olduklarını göstermek için ziyaret ettiklerini belirtti.

Döngeloğlu, "Bir Müslüman, bir insan olarak bu memleket hepimizin. O çocuklar insinler dağdan, anne, babalarını sevindirsinler. Kan dökerek hiçbir yere varamayız." dedi.

Genç sporcular annelerle kucaklaştı 

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan da beraberindeki sporcularla oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Sporcular ellerini öptüğü annelere karanfil verdi.

Sporculara sarılarak gözyaşı döken anneler kısa sürede evlatlarına kavuşma temennisinde bulundu. 

Federasyon Başkanı Karakan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin yanında olmak, onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldiklerini söyledi.

(AA)

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