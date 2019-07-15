Kaçak balık avlayanlara 172 bin 568 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, inci kefalinin neslinin korunması amacıyla ilan edilen av yasağı döneminde, ekiplerin üreme alanlarına aralıksız denetimler yaptığı bildirildi.

Vatandaşların, alınan koruma önlemleri sayesinde popülasyonu artan inci kefalinin zorlu göç yolculuğunu bir çok noktadan görme imkanı bulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 103 olaya müdahale edilmiştir. Olaylarda 27 ton 470 kilogramı canlı olmak üzere 72 ton 545 kilogram inci kefali, 16 bin 666 metre ağ, 6 saç tekne ele geçirilmiştir. Dönem içerisinde yakalanan 27 ton 470 kilogram canlı inci kefali, jandarma ekiplerince Van Gölü'ndeki doğal yaşam alanlarına geri bırakılmıştır. Olaylarda yakalanan 68 kişiye 172 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır."

AA