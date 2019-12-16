16 Aralık 2019 Pazartesi 17:30:49 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:40:17
Kaçak avcılara 3 bin 862 lira para cezası kesildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır'da kaçak avlanan 4 kişiye 3 bin 862 lira ceza uyguladı.
Kentin kırsal kesiminde kaçak avlanan 4 kişiyi görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) ihbar etti.
Kaçak avcıların yakalanması için bölgeye sevk edilen DKMP ekibi, 4 kişiyi avlanırken yakaladı.
Bu kişilere izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 82 lira idari, 780 lira da tazminat olmak üzere 3 bin 862 lira para cezası kesildi.
AA
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