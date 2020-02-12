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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:30:12 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:30:55

Kaçak ava giderken 'avlandılar', hem ceza hem tazminat ödediler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geçen yıl kaçak avlanan 6 bin 265 kişiye 7 milyon 507 bin lira idari para cezası keserken, 6 milyon 194 bin lira tazminat bedeli uyguladı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanlarını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Ülkenin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinden yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve bu kaynakların gelecek nesillere intikalinin sağlanması amacıyla Bakanlık 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "planlı" ve "kotalı" olarak ilan edilen avlaklarda avcılık yönetim faaliyetleri yürütüyor.

Kanun kapsamında, 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen türü kayıt altına alınırken, bunlardan 121 memeli, 378 kuş türü ile sürüngenlerin tamamı koruma altında tutuluyor. 10 memeli ve 103 kuş türü ise "av hayvanı" olarak belirlendi.

6 bin 265 kişiye ceza

Geçen yıl 6 bin 265 kişiye yasa dışı avcılıktan 7 milyon 507 bin lira idari para cezası verilirken, ekosistemde meydana getirilen tahribat ve eksilme nedeniyle de 6 milyon 194 bin lira tazminat bedeli uygulandı.

Ayrıca kaçak avlananların olayda kullandığı otomobil, motosiklet, traktör, tüfek ve ağ gibi 1968 eşyaya da el konuldu.

Yasa dışı avlanırken yakalanan avcıların avladıkları çakal, yaban keçisi, tilki ve ördeğin yanı sıra karaca, ceylan, kızıl şahin, kartal, doğan, kuğu, flamingo, turna, sülün, keklik gibi hayvanlara el konulurken, yaralı kurtulan hayvanlar tedavileri yapılarak doğaya salındı.

Ülke genelinde kayıtlı 289 bin 430 avcı için DKMP Genel Müdürlüğü tarafından 1132'si devlet avlağı, 1031'i genel avlak, 45'i özel ve örnek avlak olmak üzere toplam 2 bin 208 avlanma alanı tesis edildi.

Ayrıca, sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak, tüm avcıların belgeli ve bilinçli hale getirilmesi için çeşitli avcılık eğitimleri verildi. Bu kapsamda geçen yıl 917 avcı eğitimi kursu düzenlendi ve 20 bin 924 kişi sertifika aldı.

İzin kartı satışından 19,6 milyon lira gelir

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından av hayvanlarının üretimi, koruma-kontrolünün etkin ve programlı bir şekilde yapılması, avcılar ile paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) geliştirildi.

Kurumun, 2013'te AVBİS yazılımını uygulamaya koymasıyla avcılar kayıt altına alındı. Bu kapsamda, kayıtlı avcının veri tabanı oluşturularak, sistem üzerinden "Avlanma İzin Belgesi" alabilmelerine imkan sağlandı.

Geçen yıl av döneminde 154 bin 121 avlanma izin kartı satışı gerçekleştirilirken, 19 milyon 581 bin lira gelir elde edildi.

(AA)

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