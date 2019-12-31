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31 Aralık 2019 Salı 16:54:38 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 16:57:51

Kablo hırsızları kaçmak isterken yakalandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaklaşık 900 metre kablo çalan 3 şüpheli, Samsun'un Terme ilçesinde tarım aracıyla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İkizce'ye bağlı Kaynartaş Mahallesi'nde dün Türk Telekom'a ait ağaçtan yapılmış 20 direk kesilerek yaklaşık 900 metre kablo çalındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan kabloların hurdacılara satılabilme ihtimaline karşı Ünye ve Terme emniyet müdürlüklerine bilgi verdi.

Terme ilçesindeki bir hurdacı, çalıntı kabloları satmak isteyen kişilerden şüphelenmesi üzerine Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K. (39), H.S. (32) ve S.G'yi (31) "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Tarım aracında bulunan 6 çuvala konulmuş ve dışındaki plastiği yakılmış 185 kilogram bakır kablo ile direklerin kesildiği ağaç motoru, İkizce Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, İkizce Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadelerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

(AA)

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