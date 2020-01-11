Jurassic World filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Jurassic World filmini izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2015 – ABD yapımı Jurassic World konusu ne? Jurassic World oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bilim Kurgu, aksiyon, gerilim, macera türündeki Jurassic World filminin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow oturuyor. Jurassic World filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

JURASSIC WORLD SAAT KAÇTA?

Jurassic World filmi bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.

JURASSIC WORLD KONUSU NE?

Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır.

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURASSIC WORLD OYUNCULARI KİMLER?

Chris Pratt,

Bryce Dallas Howard,

Irrfan Khan,

Vincent D'Onofrio,

Nick Robinson.