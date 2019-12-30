Jingle Bells ne demek? Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki haberimizde
31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yeni yıl gecesi oluyor. Yarın akşam itibari ile yeni yıl için kutlamalar yapılıyor. Vatandaşlar aileleri, dostları ve tüm sevdikleri ile yeni yıla girmek istiyor. Yeni yıl ile ilgili şarkı söylemek, şarkı sözleri paylaşmak isteyenler "Jingle Bells" sözlerini araştırıyor. "Jingle Bells" in ne anlama geldiği, Jingle Bells şarkısı sözleri ve Türkçe karşılığı haberimiz içerisinde yer alıyor. Ayrıca Jingle Bells dinleme linkine de haberimizden erişim sağlanabiliyor...
Jingle Bells ne demek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yıl coşkusunu yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında da yeni yıl ile ilgili yazılar, görseller ve şarkılar paylaşmak istiyor. Yeniy yıl şarkısı denilince akla ilk olarak "Jingle Bells" geliyor. "Jingle Bells" in ne anlama geldiği, Jingle Bells şarkısı sözleri ve türkçe karşılığı haberimiz içerisinde yer alıyor.
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JINGLE BELLS NE DEMEK?
Jingle Bells, dünyanın en meşhur yılbaşı şarkılarından biri. Sözleri James Lord Pierpont (1822–1893) tarafından yazılıp bestelenmiş ve ilk olarak 1857 güzünde "One Horse Open Sleigh" adıyla yayınlanmıştır. Genelde bir Noel şarkısı olarak kullanılsa da, aslında Şükran Günü'nde söylenmek için yazılmıştır.
Jingle: Şındırdamak
Bells: Çanlar
Jingle Bells: Çanları şıngırdat
JINGLE BELLS SÖZLERİ - TÜRKÇE KARŞILIĞI
Dashing through the snow
Karların arasında koşarken
In a one horse open sleigh
Üstü açık atlı bir kar kızağında
O'er the fields we go
Üzerinden geçtiğimiz tarlalarda
Laughing all the way
Bütün yol güleriz
Bells on bob tails ring
ziller kısa kuyruğun kuyruğunda
Making spirits bright
Ruhları parlaklaştırıyor
What fun it is to laugh and sing
Şarkı söylemek ve gülmek ne kadar eğlenceli
A sleighing song tonight
Bizi kızakla çeken bir şarkı bu gece
Oh, jingle bells, jingle bells
Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
Jingle bells, jingle bells
Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
A day or two ago
Bir iki gün önce
I thought I'd take a ride
Bir gezintiye çıkacağımı düşündüm
And soon Miss Fanny Bright
Ve Bayan Fanny Bright
Was seated by my side
Yanımda oturuyordu
The horse was lean and lank
At zayıf ve sıskaydı
Misfortune seemed his lot
Talihsizlik ona çok uğrardı
We got into a drifted bank
Biraz yan yattık
And then we got upsot
Daha sonra ters düz olduk
Oh, jingle bells, jingle bells
Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
Jingle bells, jingle bells
Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
Oh, jingle bells, jingle bells
Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
Jingle bells, jingle bells
Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat
Jingle all the way
Yol boyunca çıngırdat
Oh, what fun it is to ride
Sürmek ne kadar eğlenceli
In a one horse open sleigh
Üstü açık bir atlı kar kızağında
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