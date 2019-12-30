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30 Aralık 2019 Pazartesi 16:19:51 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:21:03

Jingle Bells ne demek? Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki haberimizde

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yeni yıl gecesi oluyor. Yarın akşam itibari ile yeni yıl için kutlamalar yapılıyor. Vatandaşlar aileleri, dostları ve tüm sevdikleri ile yeni yıla girmek istiyor. Yeni yıl ile ilgili şarkı söylemek, şarkı sözleri paylaşmak isteyenler "Jingle Bells" sözlerini araştırıyor. "Jingle Bells" in ne anlama geldiği, Jingle Bells şarkısı sözleri ve Türkçe karşılığı haberimiz içerisinde yer alıyor. Ayrıca Jingle Bells dinleme linkine de haberimizden erişim sağlanabiliyor...

Jingle Bells ne demek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Jingle Bells şarkısı sözleri, Jingle Bells linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yeni yıl coşkusunu yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında da yeni yıl ile ilgili yazılar, görseller ve şarkılar paylaşmak istiyor. Yeniy yıl şarkısı denilince akla ilk olarak "Jingle Bells" geliyor. "Jingle Bells" in ne anlama geldiği, Jingle Bells şarkısı sözleri ve türkçe karşılığı haberimiz içerisinde yer alıyor.

JINGLE BELLS DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN.


 

JINGLE BELLS NE DEMEK?

Jingle Bells, dünyanın en meşhur yılbaşı şarkılarından biri. Sözleri James Lord Pierpont (1822–1893) tarafından yazılıp bestelenmiş ve ilk olarak 1857 güzünde "One Horse Open Sleigh" adıyla yayınlanmıştır. Genelde bir Noel şarkısı olarak kullanılsa da, aslında Şükran Günü'nde söylenmek için yazılmıştır.

Jingle: Şındırdamak

Bells: Çanlar

Jingle Bells: Çanları şıngırdat

JINGLE BELLS SÖZLERİ - TÜRKÇE KARŞILIĞI

Dashing through the snow

Karların arasında koşarken

In a one horse open sleigh

Üstü açık atlı bir kar kızağında

O'er the fields we go

Üzerinden geçtiğimiz tarlalarda

Laughing all the way

Bütün yol güleriz

Bells on bob tails ring

ziller kısa kuyruğun kuyruğunda

Making spirits bright

Ruhları parlaklaştırıyor

What fun it is to laugh and sing

Şarkı söylemek ve gülmek ne kadar eğlenceli

A sleighing song tonight

Bizi kızakla çeken bir şarkı bu gece

 

Oh, jingle bells, jingle bells

Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

Jingle bells, jingle bells

Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

 

A day or two ago

Bir iki gün önce

I thought I'd take a ride

Bir gezintiye çıkacağımı düşündüm

And soon Miss Fanny Bright

Ve Bayan Fanny Bright

Was seated by my side

Yanımda oturuyordu

The horse was lean and lank

At zayıf ve sıskaydı

Misfortune seemed his lot

Talihsizlik ona çok uğrardı

We got into a drifted bank

Biraz yan yattık

And then we got upsot

Daha sonra ters düz olduk

 

Oh, jingle bells, jingle bells

Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

Jingle bells, jingle bells

Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

 

Oh, jingle bells, jingle bells

Oh zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

Jingle bells, jingle bells

Zilleri çıngırdat, zilleri çıngırdat

Jingle all the way

Yol boyunca çıngırdat

Oh, what fun it is to ride

Sürmek ne kadar eğlenceli

In a one horse open sleigh

Üstü açık bir atlı kar kızağında

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