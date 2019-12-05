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05 Aralık 2019 Perşembe 09:12:41 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:26:34

Japon kozmetik firması püskürtülebilir insan derisi geliştirdi

Japonya’da bir kozmetik şirketi, saç telinin yüzde biri kalınlığındaki liflerden oluşan ve nemlendirici maske olarak kullanılması amaçlanan püskürtülebilir yapay deriyi piyasaya sürecek

Japonya’da bir kozmetik şirketi, saç telinin yüzde biri kalınlığındaki liflerden oluşan bir yapay deri üretti.

Ürünün kullanıcıları önce bir emici kremi suratlarına sürecek ardından da yapay deriyi yüzlerine püskürtecek.

İnce, yarı saydam tabaka hızlıca şekil alıyor ve gerçek derinin üzerinde nemlendirici bir “sera” etkisi yaratıyor. Bu sırada deri de nefes alabiliyor.

Bu “ikinci deri”nin tüm gece yüzde tutulabileceği ya da istenirse bir dakika içinde soyularak çıkartılabileceği açıklandı.

Deriyi püskürten sistem üzerinde 10 yıl çalıştıklarını anlatan Uçiyama “Cihazı küçültmek için uğraştık” dedi.

Şirketteki araştırmacıların ilk başta aşırı ince lifleri deride tabaka oluşturmak için kullanmayı düşünmediğini söyleyen Uçiyama liflerin yapıldığı maddeninse “sır” olduğunu söyledi. 

Ancak böyle bir teknolojiye sahip olmanın bedeli oldukça yüksek.

Asahi Shimbun gazetesinin aktardığına göre kremin fiyatı 110 dolar (yaklaşık 630 TL), püskürtücü cihazınsa 460 dolar (yaklaşık 2650 TL) olarak belirlendi.

Aslında dünyada hücre ya da polimer kullnılarak benzer teknolojiler bulunuyor. Japon şirket ise benzer teknolojiyi lifler vasıtasıyla elde etti. 

Uçiyama "Bizim teknolojimiz lifler üzerine odaklanıyorç Daha esnekler ve hereket etseniz dahi kırılmıyor" dedi. 

(Independent Türkçe)

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