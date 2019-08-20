İzmirli belediye işçisi 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na başladı

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren 49 yaşındaki Bayram Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıktı.

Bu sabah Menemen Belediyesi önünden bisikletiyle "Adalet ve Demokrasi Yolculuğu" adını verdiği seyahatine başlayan Akbaş, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Manisa'ya ulaştı.

Bayram Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl çalıştığı Menemen Belediyesindeki işine herhangi bir neden gösterilmeksizin 28 Haziran'da son verildiğini belirtti.

İşe dönüş için belediyeye dilekçe verdiğini ancak olumsuz yanıt aldığını anlatan Akbaş, "Mevcut belediye başkanımız Serdar Aksoy'un işçi ve emekçinin yanında olacağına, 'Martın sonunun bahar olacağına' ve 'Her şeyin çok güzel olacağına' inandık. Ama maalesef hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi." dedi.

Akbaş, emekliliğine 2 yıl kaldığını, 4 çocuğundan 3'ünü okuttuğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"İşe dönmek için tüm girişimlerime rağmen ret cevabı aldım. Ben de buna istinaden Menemen Belediyesi önünden Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne kadar bisikletimle gideceğim. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimlerde kazandığımız belediyelerde belediye başkanları hiçbir işçiyi haksız yere işten çıkarmayacak, bu namus sözüdür ve garanti veriyorum' sözüne istinaden yapılan bu haksızlığı ve işçi kıyımını kendisine iletmek üzere yola çıktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü yerine getirmesini istiyorum."

Manisa'dan Turgutlu ilçesine doğru hareket eden Akbaş, bisikletiyle günde 85 kilometre katederek bir haftada Ankara'ya gitmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

(AA)