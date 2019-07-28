İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Taşkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alandan duman yükseldiğini görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AA