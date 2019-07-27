  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,8300
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Bakan Selçuk'tan velilere ufak bir hatırlatma: 69-71 aylık çocuklar için ilkokul veli izniyle bir yıl ertelenebilir Bakan Selçuk'tan velilere ufak bir hatırlatma: 69-71 aylık çocuklar için ilkokul veli izniyle bir yıl ertelenebilir
AÖF 3 ders sınavı saat kaçta? AÖF 3 ders sınavı yerleri! AÖF 3 ders sınavı saat kaçta? AÖF 3 ders sınavı yerleri!
Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi Mısır tarlaları arasına ekilmiş kenevirler drone ile tespit edildi
İsrail mafyası Mexico City'de hesaplaştı! İsrail mafyası Mexico City'de hesaplaştı!
Çin yeni askeri keşif uydularını fırlattı Çin yeni askeri keşif uydularını fırlattı
Beşiktaş, eski oyuncusu Veli Kavlak'a 8 milyon TL tazminat ödeyecek Beşiktaş, eski oyuncusu Veli Kavlak'a 8 milyon TL tazminat ödeyecek
Kim Jong-un: Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır Kim Jong-un: Güneydeki savaş çığırtkanlarına bir uyarıdır
Uzmanlar, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi! Bu hamle ne anlama geliyor? Uzmanlar, Merkez Bankasının faiz indirimini değerlendirdi! Bu hamle ne anlama geliyor?
İzmir'deki ihaneti "uyku" ortaya çıkardı! Aşk yazışmaları telefondan çıktı İzmir'deki ihaneti "uyku" ortaya çıkardı! Aşk yazışmaları telefondan çıktı
Adana Büyükşehir’de skandal atama! Adana Büyükşehir’de skandal atama!
Kayserispor Başkanı Bedir: 3 Ağustos’tan sonra Deniz'i vermemiz söz konusu olamaz Kayserispor Başkanı Bedir: 3 Ağustos’tan sonra Deniz'i vermemiz söz konusu olamaz
Erken emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? Çalışmadan erken emekli nasıl olunur? Erken emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? Çalışmadan erken emekli nasıl olunur?
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları hesapta En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkları hesapta
Atletico Madrid'den Real Madrid'e 7 gol Atletico Madrid'den Real Madrid'e 7 gol
Türk Telekom ilk altı ayda 745 milyon TL net kar elde etti Türk Telekom ilk altı ayda 745 milyon TL net kar elde etti
6 yaşındaki YouTuber "Boram" 8 milyon dolara mülk satın aldı 6 yaşındaki YouTuber "Boram" 8 milyon dolara mülk satın aldı
FETÖ’cü hainler Mevlüt Hilmi Çınar ve Enes Kanter ABD Kongresinde 'senatörleri' ziyaret etti! FETÖ’cü hainler Mevlüt Hilmi Çınar ve Enes Kanter ABD Kongresinde 'senatörleri' ziyaret etti!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 27 Temmuz 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! 27 Temmuz 2019 hava durumu
Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz
Ankara Kalesi'nde 'Tayvan Gecesi' piyano resitali Ankara Kalesi'nde 'Tayvan Gecesi' piyano resitali
Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslan: Edebi metinler ruhumuzdaki yaraları tedavi etmek için var Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslan: Edebi metinler ruhumuzdaki yaraları tedavi etmek için var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:05:57 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:26:02

İzmir'deki ihaneti "uyku" ortaya çıkardı! Aşk yazışmaları telefondan çıktı

İzmir’de vücut geliştirme antrenörü Cengiz D, yatak odasında uyuyakalan eşinin elinden telefonu alıp kontrol ettiğinde aldatıldığını fark etti. Aşk yazışmaları ve fotoğrafları delil kabul eden mahkeme, kadını 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

İzmir'de yaşayan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan vücut geliştirme antrenörü ve spor salonu sahibi Cengiz D, 7 yıldır evli olduğu eşi Gülşen Şenay D'nin yatak odasında bir gece elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gördü. Kendisine fark ettirmeden eşinin cep telefonunu aldığında ise aldatıldığını öğrendi.

25 BİN LİRA ÖDEMESİNE KARAR VERDİ

Eşinin aile dostu Erhan Ş. ile ilişki yaşadığını öğrenince beyninden vurulan Cengiz D, soluğu avukatı Orhan Önal'ın yanında aldı. D, eşinin yasak aşkı Erhan Ş. ile olan WhatsApp yazışmalarını ve samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunarak, 150 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtı. Mahkeme çiftleri boşadı ve zinayı ağır kusur sayarak hiçbir geliri olmamasına rağmen ev hanımı Gülşen Şenay D'nin, aldattığı eşine 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

BİR SÜRE TAKİP ETTİ

Konak'ta yaşayan 37 yaşındaki Cengiz D. ile 7 yıl önce tanışıp evlendiği Gülşen Şenay D'nin (31) evliliği geçen yıl çatırdamaya başladı. Eşinin arkadaş ortamında kendisine sözlü hakaretlerde bulunmasına anlam veremeyen Cengiz D, 2018 başlarında eşi ile aile dostu Erhan Ş'nin sahibi olduğu spor salonunda samimi konuşma ve tavırlarına şahit olunca kendisini uzaktan takip etmeye başladı. Bir gece eşinin yatak odasında elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gören D, telefonunu alarak tuş kilidini açtığında, eşi Gülşen Şenay D'nin Erhan Ş. ile aşk mesajlarıyla karşılaştı.

İzmir 7'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Cengiz D, kendisini aile dostu ile aldatan eşinden boşanmak istediğini belirterek 50 bin lira maddi ve 150 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu. Spor salonunda yaşananlara şahit olan tanıklar da, Gülşen Şenay D. ile Erhan Ş'nin birçok kez yakınlaştıklarına, gizlice öpüştüklerine ve bir gün Kemeraltı Çarşısı'nda el ele gezdiklerine şahit olduklarını anlattı. Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve deliller ışığında çiftin boşanmalarına karar verdi. Ayrıca zinayı ağır kusur kabul eden mahkeme heyeti, emsal niteliğinde bir karar vererek Gülşen Şenay D'nin hiçbir geliri olmamasına rağmen eşi Cengiz D'ye yasal faizleri hariç 15 bin lirası maddi, 10 bin lirası da manevi olmak üzere 25 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

(Yeni Asır)

İhanet uykuda ortaya çıktı! Aşk mesajlarını böyle yakaladı
FETÖ’cü hainler ABD'li senatörlerle görüştü
Kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliğinde
Erken emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? Çalışmadan erken emekli nasıl olunur?
Fabrikayı çaldılar!
Futbol hayatı biten Veli Kavlak davayı kazandı, Beşiktaş servet ödeyecek
Dedektörle arazide 2 kilo ham altın buldu
Maaşı düşük emekliye 3 müjde birden
'Kurdukları tuzak bozulacak'
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı
Emre Mor lig başlamadan Florya’da
Organ mafyası mı, batıl inanç mı? 25 bebek cesedi bulundu
Pençe Harekatı'nda son durum: 72 terörist etkisiz halde
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın insanlığa ihanetine fon onayı
Hamas'tan işgalci İsrail'in hamlesine karşı duran Çin'e takdir
Bedavaya Facundo Roncaglia
Hastalanınca 85 yıllık gerçek ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi Rusya'dan S-400 aldığı için suçlamıyorum
Sen kime kandın Zühtü?
ABD'nin idam cezası infazlarına yeniden başlama kararına AB'den tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ