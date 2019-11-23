İzmir'deki dev FETÖ operasyonunda 80 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli, ayrıca 44 farklı ilde 82'si muvazzaf toplam 133 asker şahıs şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

124 ŞÜPHELİ YAKALANDI

3 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon tarihi itibariyle başka yer yargı birimlerince gözaltına alınmaları/ tutuklanmaları nedeniyle gözaltı kararının iptal edilmesi nedeniyle gözaltı kararı infaz edilmediği öğrenildi. Geriye kalan şüphelilerden 124'ü yakalandığı, yakalanan şüphelilerden; 6'sı etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları belirlendi. Şüphelilerden 3'ünün değişen delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi.

113'Ü TUTUKLAMAYA SEVK

Eş zamanlı operasyon tarihinden bugüne kadar işlemleri tamamlanan 113 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edildi. Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerden 3'ü sabit hat örgütsel irtibatını kabul etmekle birlikte faydasız ve yetersiz beyan veren itirafçı konumunda olduğu belirlendi.

80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; tutuklama istemiyle sevk edilen 113 şüpheliden; 80 şüpheli tutuklanırken 33 şüpheli mevcut delil durumu/Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin firari olduğu öğrenilirken 2 şüphelinin hali hazırda gözaltı işlemleri devam ediyor.

Bu arada şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliklerine sevki sonrası İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden bir bölümünün Yargıtay'ın ankesör ve ardışık aramanın örgüt üyeliğine tek başına delil olduğu kararına rağmen serbest bırakılması dikkat çekti.