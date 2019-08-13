İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki zeytinlik ve bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 12 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık dört saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

(AA)