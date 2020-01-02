İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!

  • Bist 100
    115516
  • Dolar
    5,9598
  • Euro
    6,6653
  • Altın
    292,6200
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir İçişleri Bakanlığı: İsviçre uyruklu 3 YTS, ülkelerine sınır dışı edilmiştir
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi ATO Başkanı Baran: İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi
FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği
Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 1 milyar lira verdi
Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı
Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşını yüzde 100 dolulukla geçirdi
Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi Ankara'da kaçak sucuk operasyonu: 400 kilo imha edildi
Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor Kenevir lifinden çorap üretti 6 ülkeye satıyor
Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı Beyrut’a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı ortaya çıktı
Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı Azerin tüyleri diken diken eden "Çırpınırdı Karadeniz" türkümüzü böyle yorumlamıştı
İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan! İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!
Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!Turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
Azerin sözleri ayakta alkışlanır: Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin Azerin sözleri ayakta alkışlanır: Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin
Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz Nick Ut: Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz
CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı! CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı!
Judy vizyona giriyor Judy vizyona giriyor
Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi Yılbaşı eğlencesinde arkadaşları ile birlikte alkol alan ve alkol komasına giren diş hekimi toprağa verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 16:25:24 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 16:31:03

İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!

İzmir'de meydana gelen 3 günlük su kesintisinin ardından vatandaşlara bir kötü haber de Ankara'dan geldi. 2 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 08.00'den 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 17.00'a kadar Polatlı ilçesine su verilemeyecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), ana isale iletim hattında yaşanan arıza nedeniyle ilçeye 2 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 08.00'den 3 Ocak Cuma günü (yarın) saat 17.00'a kadar su veremeyecek. Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nden Polatlı ilçesine su temin edilen 1200'lük çelik boruda meydana gelen arızanın giderilmesi için ASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yarın saat 17.00'den itibaren su verilmeye başlanacağını kaydettiler. Polatlıların su kesintisinden etkilenmemesi için ASKİ, tankerlerle ilçeye su takviyesinde bulunuyor. ASKİ yetkilileri, meydana gelen arıza hakkında şu bilgileri verdiler:

33 SAAT SULAR KESİK OLACAK

"Polatlı ilçesinin içme suyu 83 kilometre mesafedeki Yüzükbaşı mevkiinde açılan kuyulardan sağlanmaktadır. İletim hattı 1993 yılında İller Bankası tarafından inşa edilen 1200 mm çaplı ve 83 kilometre uzunluğunda çelik boru hattından oluşmaktadır. İnşaat sırasında katodik koruma yanlış bağlandığı ve elde edilen kuyu suyu korrozif özellikte olduğu için boru hattı erkenden yıpranmış olup, sık sık arızalar meydana gelmektedir. Diğer taraftan mevcut kuyuların hem verimi düşmüş hem de tuzlanmalar meydana gelmiştir."
İvedik-Polatlı boru hattının acilen inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, ömrünü tamamlamış olan kuyular yerine Polatlı'ya Ankara'dan daha kaliteli su ileten boru hattının inşa edilmesinin zaruri olduğunu vurguladılar. Polatlı halkının kesintisiz ve kaliteli su içebilmesi için İvedik-Polatlı boru hattının yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden yetkililer, "Hattın yenilenmesi için mevcut finansman kaynakları yetersiz kalıyor. Bu nedenle hattın yapımı için acil olarak kredi temini gerekiyor. Bu konu daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek, reddedildi. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi, bu bölgedeki boru hattını en kısa sürede kendi öz kaynaklarıyla yapacak. Planlı olmayan su kesintisi nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dileriz" dediler.

İŞTE SU VERİLEMEYECEK BÖLGELER

"İlçe merkez mahalleleri: Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer mahalleleri. Kırsal mahalleler: İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük mahallele

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ