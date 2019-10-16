  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8901
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Novak 11’e, Mikel kulübeye Novak 11’e, Mikel kulübeye
'Para hazır' 'Para hazır'
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
'Orman’a hakkımı helal etmiyorum' 'Orman’a hakkımı helal etmiyorum'
Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
'Hazır ol Serdar' 'Hazır ol Serdar'
Real'e hazır olacak Real'e hazır olacak
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz
'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız' 'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız'
"Haddinizi bileceksiniz" "Haddinizi bileceksiniz"
Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor
Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi  ABD'den YPG'ye hazırlık eğitimi 
7'den 70'e destek 7'den 70'e destek
Yunanistan'da çirkin pankart Yunanistan'da çirkin pankart
Tünellere nokta atışı Tünellere nokta atışı
Mehmetçik'ten Millilere selam Mehmetçik'ten Millilere selam
"Coğrafyamızda barış hâkim olsun" "Coğrafyamızda barış hâkim olsun"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:15:03 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:33:22

İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2019'dan geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

Yapılan oylamada 1 Kasım'dan tarihinden itibaren toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre 1 Kasım 2019'dan itibaren İzmir'de tam bilet 3,56 liraya, 60 yaş ve üzeri ile öğretmen biniş fiyatı 3 liraya yükseltirken, öğrenciler için biniş bedeli 1,64 liraya indirildi.

"50 MİLYON YETMİYORMUŞ GİBİ BİR DE ZAM SÖZ KONUSU"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, karara ilişkin yaptığı konuşmada, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 13 oranındaki zamma tepki gösterdi.

Kentte ulaşıma enflasyon oranında zam yapıldığı ifadesinin yanlış olduğunu belirten Hızal, şunları kaydetti:

"Öncelikle itiraz ettiğimiz husus ESHOT'un 50 milyon gibi bir kredi talebi var. Hemşehrilerimizin bütçesi etkilenmesin istediğimiz için ona olumlu oy kullanıyoruz. Bu 50 milyon yetmiyormuş gibi bir de ulaşımda zam söz konusu oluyor. Zammı daha şirin göstermek amacıyla öğrenci tarifesinde bir indirim yapılıyor. Öğrenci tarifesinde indirim yapılmışken, 60 yaş ve üstü tarifesinde neredeyse yüzde 60 oranında bir artış söz konusu."

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yeşim Tekoğlu ise 17 aydan bu yana kent içi ulaşıma zam yapılmadığını, 90 dakika uygulamasının devam ettiğini söyledi.

HİZAL'DAN SOYER'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Toplantının dilek ve öneri kısmında söz alan Hızal, Soyer'in katıldığı bir açılışta sarf ettiği, "Bugün 8. gününde olduğumuz ve sınırlarımızda devam etmekte olan, hepimizi huzursuzluk, mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın biran önce bitmesi..." şeklindeki açıklamasına ilişkin şunları ifade etti:

"Bugün yapılan terör operasyonu bizleri karamsarlığa sürüklemiyor. Esasında güneyimizde kurulmak istenen terör devleti ve terör koridoru bizleri karamsarlığa sürüklerken, şanlı Türk ordumuzun, milletimizin de desteğiyle tüm terör örgütlerine karşı ve destekçilerine karşı bu operasyonu yapabilmesi bizi gururlandırıyor. Sizin bu tarz bir ifade kullanmanız, bizleri gerçekten fazlasıyla üzmüştür. Sizin de karamsarlığa ve üzüntüye kapılmanızı değil, aslında bu nokta gurur duymanız gerektiğini düşünüyorum."

Hızal'ın bu sözleriyle ilgili Soyer, "Tamamen bir yanlış anlamayla değerlendirmişsiniz. Çünkü biz tarım bayramı yaptık. Bayram yaparken bir saat önce gelen şehit haberlerini duymak, her insan evladını vicdanını sızlatır. O nedenledir. Başka bir şey değildir. Ben sizinle aynı şekilde değerlendirmek mecburiyetinde değilim. Savaş, operasyon adına ne derseniz diyin. Farklı değerlendirebiliriz. Ama eminim sizin de yüreğinizi sızlatıyordur gelen şehit haberleri. Benim de yüreğimi sızlattığı için söyledim, başka bir manası yok." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ