03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:11:21 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17:34
İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
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