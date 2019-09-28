İzmir'de tıp tarihine geçecek ameliyat

Sağlık Bakanlığı, tıp tarihine geçecek bir ilke imza attı. Nefes kesen bir sağlık operasyonuna dönüşen olay geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşandı. Mısır hasadı sırasında tarım işçisi Erdoğan Köklü arkasından gelen biçerdövere iki ayağını birden kaptırdı. Kaza diğer tarım işçileri tarafından "biçerdövere sıkışma" olarak İzmir 112’ye bildirildi. Ekipler ihbardan 8 dakika gibi kısa bir süre sonra olay yerine ulaştı.

ZAMANA KARŞI OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Sağlık ekipleri ilk müdahalede talihsiz işçinin her iki bacağını da biçerdövere kaptırdığını, bir bacağının diz altından koptuğunu, diğerinin de makaslarda sıkıştığını tespit etti. Kurtarma için itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Ancak yaralının durumunun ağır olması ve biçerdöver kesilerek çıkarılamaması nedeniyle zamana karşı yürütülen olayda sıkışan bacağın kurtarılması için tarlada cerrahi ameliyata karar verildi.

AMELİYAT EKİBİ OLUŞTURULDU

Ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi hızlı bir organizasyonla ameliyatı gerçekleştirecek ekibi oluşturdu. Torbalı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Hakan Boz ile Özel Torbalı Tınaztepe Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mustafa Cenk Çetin, Acil Hekimi Dr. Kadir Uğurhan, Hemşire Aliye Onur olay yerine getirildi. Sıkışan bacak anestezi altında cerrahi olarak ayrılarak kopan diğer bacakla organ nakil kaplarına alındı. Yaralı bu işlemin ardından 112 helikopter ambulansı ile Ege Üniversitesi acil servis çatısındaki heliporta indirilerek saha ameliyatı tamamlandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden işçinin durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

(Yeni Şafak Gazetesi)