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18 Temmuz 2019 Perşembe 15:26:36 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:27:23

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Sanıkların evlerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Sanıkların örgüt adına faaliyette bulundukları belirtildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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