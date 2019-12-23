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23 Aralık 2019 Pazartesi 17:26:22 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:40:44

İzmir'de su ihtiyacını tankerlerden karşılayan vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruk oluşturdu

İzmir'de dün itibari ile süren 60 saatlik su kesintisinin ardından vatandaşlar ihtiyacını tankerlerden karşıladı. Yağmur altında su için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

YAĞMUR ALTINDA ELLERİNDEKİ BİDONLARLA UZUN KUYRUKLARI OLUŞTURDULAR

Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.

Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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