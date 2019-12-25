25 Aralık 2019 Çarşamba 07:34:34 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 07:35:32
İzmir'de servis bakım alanında yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının araçlara sıçramasıyla 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
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