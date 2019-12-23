23 Aralık 2019 Pazartesi 07:35:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 07:35:55
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Gece saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yağış nedeniyle denize yakın olan kısımlarda oluşan su birikintileri, araçların seyrini zorlaştırdı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılarak yola düştü.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ndiaye sözler: İlgileniyoruz ama Türkiye'ye biz çağırmadık