İzmir'de kuyumcu soyan hırsızlar 2 kişiyi silahla yaraladı
İzmir'de kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladı. Biri kadın 3 hırsızlık ve silahlı saldırı şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.
Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.
Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.
AA
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