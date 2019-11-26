  • Bist 100
    105983
  • Dolar
    5,7659
  • Euro
    6,3574
  • Altın
    269,6430
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MGK toplantısı sona erdi MGK toplantısı sona erdi
Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı! Yunan askerleri tarafından darp edilen mülteciler yaşadıklarını anlattı!
İzmir'de korkunç ölüm! Son mesajı yürek burktu İzmir'de korkunç ölüm! Son mesajı yürek burktu
Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti
Tel Halef köyünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tel Halef köyünde patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
WhatsApp'a yeni özellik geliyor WhatsApp'a yeni özellik geliyor
ABD'de hava sahası ihlal edildi! Beyaz saray ve kongre kapatıldı ABD'de hava sahası ihlal edildi! Beyaz saray ve kongre kapatıldı
Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi
Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama... Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama...
5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı 5 bin sivrisineği incelediler; Batı Nil Ateşi virüsü uyarısı
ABD'li senatör Chris Van Hollen: Erdoğan ABD'ye nanik yapıyor ABD'li senatör Chris Van Hollen: Erdoğan ABD'ye nanik yapıyor
TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı TSK'ya çağ atlatacak sevkiyat tamamlandı
Quaresma: 'Beşiktaş'tan ayrılış şeklim doğru değildi ama...' Quaresma: 'Beşiktaş'tan ayrılış şeklim doğru değildi ama...'
Dünyaca ünlü ekonomist Roubini: Türkiye'de ekonomi bu yıl itibariyle yükselişe geçti Dünyaca ünlü ekonomist Roubini: Türkiye'de ekonomi bu yıl itibariyle yükselişe geçti
Çet'in avukatı: Mektuplardaki ifadeler itiraf niteliğinde Çet'in avukatı: Mektuplardaki ifadeler itiraf niteliğinde
İngiltere Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti! "Korkak" oldu İngiltere Dışişleri Bakanı görüşmeyi reddetti! "Korkak" oldu
Ankara'da başlatılan test uçuşları bugün de devam etti Ankara'da başlatılan test uçuşları bugün de devam etti
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a üçüncü yıldız yolda Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a üçüncü yıldız yolda
Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi
STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama STK'lardan Suriyelilere yönelik yalan haberlere ilişkin açıklama
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Club Brugge'ü devirdi
Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş
Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası Arjantin'de engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 20:05:41 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 20:06:48

İzmir'de korkunç ölüm! Son mesajı yürek burktu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu görüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Nergiz İZBAN durağında meydana geldi. Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Dilan E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Dilan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı.

Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, 'Hoşça kalın gidiyorum ben' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Dilan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ