İzmir'de kayaların düştüğü mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiçekli Mahallesi'nde kaya düşmesi sonucu bazı binaların tehlike altında olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapıldığını hatırlattı.

Mahalledeki teknik çalışmaları hızla tamamladıklarını ifade eden Albayrak, şunları dile getirdi:

"Bölgedeki 6 binanın boşaltılmasına karar verildi. Rıza gösteren 8 malike kamulaştırma bedelleri ödendi. 2 bina yıkıldı, 4'ü de önümüzdeki günlerden yıkılacak. Kamulaştırma bedeli olarak vatandaşlarımıza 2 milyon lira ödendi. Ayrıca vatandaşlara 18 ay boyunca bin 150 lira kira yardımında başladık."

Albayrak, alanın bir kısmının AFAD tarafından afet riski olan bölge ilan edildiğini vurguladı.

Yamaç altındaki evlerin kayalara karşı bariyerle koruma altına alındığını anlatan Albayrak, mahalle sakinlerini can ve mal güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini aktardı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İzmir'deki tüm belediyelere eylem planı hazırlattıklarını ifade eden Albayrak, "Belediyelerden aldığımız bilgileri bakanlığa ilettik ve şu anda incelemeler devam ediyor. Bunlardan uygun olanlarla ortak bir çalışma yürütülecek." diye konuştu.

AA