İzmir'de jandarmadan huzur operasyonları: 153 araç sürücüsüne 47 bin TL ceza kesildi

İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde huzur operasyonları düzenledi. 108 personele 2 eğitimli köpeğin destek verdiği uygulamalarda, 5 bin 193 kişinin sorgusu yapıldı. Üzerinde sahte paralar çıkan bir kişi, gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 555 araç denetlendi. Hacizli olduğu belirlenen 4 otomobil, 39 tescilsiz ve 2 çalıntı motosiklet yakalanırken, 63 motosiklet trafikten men edildi. 153 araç sürücüsüne de 47 bin TL ceza kesildi.

(DHA)