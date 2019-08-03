İzmir'de feci kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)