  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5563
  • Euro
    7,0123
  • Altın
    316,7020
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alabilecek
ABD ve Meksika sınırlarını koronavirüs nedeniyle kapatıyor ABD ve Meksika sınırlarını koronavirüs nedeniyle kapatıyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun
Sağlık personelinden komandolara cevap Sağlık personelinden komandolara cevap
Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 47’ye yükseldi Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 47’ye yükseldi
Samsun'da bacadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi Samsun'da bacadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi
İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı
WHO: 'Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi' WHO: 'Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi'
İtalya'da daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Yunanistan'da Korona virüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu Yunanistan'da Korona virüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu
Borsa haftayı 0,70 yükselişle tamamladı Borsa haftayı 0,70 yükselişle tamamladı
Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı
Bakanlık duyurdu, bu firmalar salgın öncesi fiyattan kolonya satacak Bakanlık duyurdu, bu firmalar salgın öncesi fiyattan kolonya satacak
Altına 'korona virüs' darbesi Altına 'korona virüs' darbesi
Rusya: Putin için Korona virüsü testine ihtiyaç yok Rusya: Putin için Korona virüsü testine ihtiyaç yok
Sağlık personelinden komandolara cevap Sağlık personelinden komandolara cevap
Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Çin’de sıfırlanan koronavirüs Avrupa’da alarm veriyor Çin’de sıfırlanan koronavirüs Avrupa’da alarm veriyor
Konya'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu Konya'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu
Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları sürüyor Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları sürüyor
Nakliyeciler, koronavirüs testinde öncelik talep ediyor Nakliyeciler, koronavirüs testinde öncelik talep ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Mart 2020 Cuma 18:50:22 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:53:25

İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı

İzmir'de bir emekli polis, tartıştığı kişiyi ve o sırada çevrede bulunan bir kişiyi silahla yaraladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, emekli polis memuru H.D. ile aralarında husumet bulunan A.A. arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, yanında bulunan tabancayla A.A'ya ateş etti. Seken kurşunlardan biri, o anda çevrede bulunan İ.T'ye isabet etti. 

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılardan A.A, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.T. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Öte yandan olay yerinden kaçan H.D, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER