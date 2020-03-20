İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, emekli polis memuru H.D. ile aralarında husumet bulunan A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, yanında bulunan tabancayla A.A'ya ateş etti. Seken kurşunlardan biri, o anda çevrede bulunan İ.T'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.A, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.T. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan H.D, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

AA