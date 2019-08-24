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24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:44:38 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49:50

İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı

Altı açık su yüzücüsü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çeşme'den Seferihisar'a kulaç atmaya başladı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği çerçevesinde düzenlenen etkinlikte "kadına şiddete hayır" demek için yaklaşık 80 kilometrelik mesafeyi katedecek eski milli yüzücüler Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay'ın yanı sıra eczacı Seda Kansuk, bir şirketin üst düzey yöneticisi Şadi Gödek, makine mühendisi Memduh Kansuk ve bilgisayar mühendisi Uğur Doğan'dan oluşan ekip Çeşme'de toplandı.

Çeşme açıklarından itibaren birer saat arayla "Kadına değil, kendine meydan oku" sloganıyla yüzecek olan yüzücüler, yaklaşık 24 saat sonra Seferihisar'da olmayı planlıyor. Yüzücüler, üzerinde şiddet gören kadınların isimlerinin yazılı olduğu boneler takacak.

"Kulaçlarımızı şiddetin bitmesi için atıyoruz"

Yüzücülerden Ayşin Oya Bekbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, her türlü şiddete "hayır" dediklerini kaydetti. Bu süreçte herkesin kendine meydan okuması gerektiğini kaydeden Bekbay, şöyle konuştu:

"Kadına ve insana değil, 'kendine meydan oku' diyoruz. Bunu da yüzme faaliyetiyle göstermek istiyoruz. Herkesin bir uğraşı, bir hobisi olsa, bir spor faaliyeti yapsa, bu kadar şiddet olmayacağını düşünüyoruz. O yüzden kulaçlarımızı şiddetin bitmesi için atıyoruz. Proje kapsamında toplanacak bağışlarla, imkanı kısıtlı kız çocuklarımıza spor bursu sağlanacak. Her kulaç için 1 lira bağışı yoluyla elde edilecek gelirle kız çocuklarına sporcu olma yolunda destek olunacak." 

Memduh Kansuk ise bu etkinliğin son günlerde yaşanan talihsiz olaylarla kesişmesinin kendilerini çok yaraladığını söyledi. Amaçlarının dikkat çekmek olduğunu kaydeden Kansuk, "Kadına şiddetin bir an önce bitirilmesi için tüm yetkililerin elinden geleni yapmasını bütün kamuoyu bekliyor. Keskin bir şekilde tedbirlerin alınarak, bu işin bitirilmesini istiyoruz." dedi.

Kansuk, Çeşme'den Seferihisar'a birer saatlik periyotlarla yüzeceklerini belirterek, kendileriyle birlikte yürüyen EGİAD ve EÇEV'e teşekkür etti.

EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özveri Okay da Türkiye'de geçen yıl kadına uygulanan şiddet nedeniyle 440 kadının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bunun çok acı bir tablo olduğunu kaydeden Okay, "Bunun için ülkedeki tüm kesimler duyarlılık içinde ama herhalde yapılanlar yeterli olmuyor. Bunun daha da yukarı çıkması için, bu tür organizasyonların daha fazla gündeme gelip, daha fazla toplumsal duyarlılığı yaratmamız lazım." diye konuştu. 

AA

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