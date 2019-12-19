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19 Aralık 2019 Perşembe 15:50:24 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:12:13

İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti

İzmir'de annesi Elif Konuksever ile birlikte yolun karşısına geçen Akif Konuksever, ayakkabısını bağlamak için durduktan sonra sol ayağının üzerinden o sırada virajı alamayan otomobil geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra kırık olmadığı söylenerek taburcu edilen Akif, artan ağrılar üzerine gittiği hastanede yeniden muayene edildi. Sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırık olduğu ortaya çıkan Akif'in ameliyat edilme ihtimali bulunuyor

Olay, geçen Cumartesi, saat 14.20 sıralarında, Dalya Sokak'ta meydana geldi. Annesi Elif Konuksever ile yolun karşısına geçen Akif Konuksever, ayakkabısının bağığını bağlamak için durdu. Ancak bu sırada, virajı dönen bir otomobil, Akif'in sol ayağının üzerinden geçti. Oğlunun çığlıkları üzerine olayı fark eden anne, Akif'i hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kırık olmadığı söylenen Akif, evine gönderildi. Ancak artan ağrılar üzerine anne oğlunu, pazartesi günü tekrar hastaneye götürdü. Yeniden muayene edilen Akif'in sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırık olduğu ortaya çıktı. Ayağı alçıya alınan çocuğun ameliyat edilme ihtimali bulunuyor.

'SÜRÜCÜ DURUP, NE OLDUĞUNU SORMADI'

Anne Elif Konuksever, olayın ardından yoluna devam eden sürücünün bulunmasını istedi. Anne Konuksever, "Karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol ettim, araç yoktu. Yolu geçtikten sonra karşıya geçtim ve çocuk elimi bıraktı. Zaten bir iki adım sonra kaldırıma çıkacaktık.

Oğlumun çığlığı ile arkamı döndüm. Oğlum savrulmuş bir vaziyette yere düşmüş, ağlıyordu. 'Ne oldu, düştün mü?' diye sordum, 'Hayır araba ezdi' dedi. Kafamı çevirdiğimde beyaz bir araba geçti, gitti. Plakasını okuyamadım. Çocuğun çığlığı, etrafımızda toplananlar, bizim yaşadıklarımızın hiçbiri sürücünün dikkatini çekmedi ve durmadı. 'Bir şeyi var mı' diye sormadı, biz buna çok üzüldük. Şişlik ve morluk olduğu için ayağı geçici alçıya alındı, sonra çıkarılıp gerçek alçıya alındı. Hastanede ne kadar kalacağı hala belli değil. Film sonucuna göre ameliyata alınıp alınamayacağı belirlenecek. Kırılan kemik bilek ve topuk arasında bulunan büyüme kemiklerinden biriymiş, riskli bir yermiş. Bir haftadır okula gitmiyor. Sınav dönemi okulundan ve derslerden uzak kaldı. Psikolojisi de etkilendi. Çok üzgünüz. Sürücüden bir haber yok, izini bulamadık. Vicdani olarak en azından, bir özür dilese bizi rahatlatırdı, iyi olurdu. İnsanın bir hayvana çarpınca bile vicdanı sızlıyor, onu kurtarmaya çalışıyor. 10 yaşında masum bir çocuğa çarptı. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Orası viraj ve karşıdan karşıya geçen yayaların önceliği var."

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