  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı Sancaktepe'de rögar kokusu nedeniyle kavga çıktı: 2 ölü 1 yaralı
Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu
İzmir'de aracıyla takla attı, hareketleriyle şaşkına çevirdi İzmir'de aracıyla takla attı, hareketleriyle şaşkına çevirdi
Hafter milislerinin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti Hafter milislerinin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek Başkan Erdoğan: Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek
Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı
Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız Bakan Soylu: Depremzedelere çelik konstrüksiyon evler yapacağız
AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
Alabalık tesisinde kahreden olay! Minik Beren'den acı haber Alabalık tesisinde kahreden olay! Minik Beren'den acı haber
Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı Öldü denilen Kral Selman, törende ortaya çıktı
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı
KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor
İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı İsrail, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı
Avcılar'da anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı Avcılar'da anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açtık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açtık
Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi Kilis'te 107 yaşındaki İslim nineye Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sürprizi Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sürprizi
Rusya, darbeci Hafter güçlerine Suriye'den yardım mı gönderdi? Rusya, darbeci Hafter güçlerine Suriye'den yardım mı gönderdi?
Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı
Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi
Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu: Duygu dolu anlar! Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Armağan Akman'ın ailesine taziye telefonu: Duygu dolu anlar!
Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var Varank: Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Mart 2020 Pazar 20:06:10 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:07:30

İzmir'de aracıyla takla attı, hareketleriyle şaşkına çevirdi

İzmir’de makas attıktan sonra hızlanan ehliyetsiz sürücü, virajı alamayarak takla attı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, kaza yerinde kaybolan telefonunun derdine düştü.

Kaza, İzmir’in Karabağlar ilçesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halide Edip Adıvar Caddesi’nden makas atarak gelen Serhat K. (27) idaresindeki 35 ABG 084 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi’ne dönmek için viraja girdi. Viraja girdiği sırada kontrolü kaybeden sürücü, kaldırımı aştı ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

Takla atan araçtan sağ çıkan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayı görenler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde müdahale etti ve tedavisi için hastaneye götürmek istedi. Fakat kaza anından telefonunu kaybettiğini anlayan sürücü Serhat K., “Telefonumu bulmadan hiçbir yere gitmem” diyerek hastaneye gitmeyi reddetti. Kısa bir süre sonra ehliyetsiz sürücünün telefonu aracın içinden çıkarıldı. Telefonu bulunan sürücü sevinç yaşayarak "İşte şimdi hastaneye gidebilirim" dedi.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken, yavaş ilerleyen trafik araç kaldırıldıktan sonra normale döndü. Kaza yerinde bulunan polis ekipleri de yaptıkları araştırma sonucu Serhat K.’nin ehliyetine 1 sene önce el konulduğunu belirledi.

Ayrıca, Serhat K.’nin kullandığı aracın da bir arkadaşı tarafından bir firmadan kiralandığı öğrenildi. Öte yandan, kaza yapan ehliyetsiz sürücü Serhat K.'ye 2 bin 473 lira para cezası verildiği öğrenildi.

"TELEFONUMU BULMADAN HİÇBİR YERE GİTMEM"

Kaza anını anlatan sürücü Serhat K., “Köstence Köprüsünün orada makas attım, bayağı hızlı gidiyordum ama sonra bir ara baktım emniyet kemerim takılı değil. Aracı kenara çektim, emniyet kemerini bağladım.

Burada da yaklaşık 40-50 kilometre hızla virajın dışından geliyordum. Aracın arka lastiği kaldırıma vurunca dönerek takla attım. Ondan sonra aracın hali bu işte. Boynumda sıkıntı var ama telefonumu bulmadan hiçbir yere gitmem.

Önce telefon, ondan sonra hastane. Zaten evime yakınım buradan hastaneye giderim. Ben ehliyetimi çok kaybediyorum da devlet ehliyetimi ondan aldı. 1 sene önce ağustos ayında puanım bittiği için ehliyetime el koydular. Aracım da kiralıktı” dedi.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER