06 Ağustos 2019 Salı 21:12:07 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 21:14:39
İzmir'de 484 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, fenalaşması üzerine Çeşme Devlet Hastanesine getirilen V.K. alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.K'nin içki aldığı tespit edilen F.K'nin (57) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 484 litre sahte içki ile üretimde kullanılan düzenek ele geçirildi, F.K. ise gözaltına alındı.
(AA)
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