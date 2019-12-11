İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için sabah saatlerinde İzmir ve İstanbul’da düğmeye basıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.