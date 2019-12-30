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30 Aralık 2019 Pazartesi 10:43:15 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:48:44

İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park ile Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park’tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA BİR SÜRE SONRA DA DOKTORUN EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park’ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal’i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALAN POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri adeta alarma geçti. Polis, yaklaşık 700-800 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

Peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi’nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarark, arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35),Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Zanlı, polisler tarafından her yerde aranırken, Dr. Harun Gülcemal’in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Ağır yaralanan polisin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA 

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, cinayetlerin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheliyi, Torbalı ilçesinde Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

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