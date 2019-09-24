İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

  • Bist 100
    101694
  • Dolar
    5,6881
  • Euro
    6,2534
  • Altın
    280,5250
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz Kesik namlulu av tüfeğiyle sevgilisini öldüren sanığa müebbete itiraz
Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 asker yaralandı Afganistan'da NATO askerlerine silahlı saldırı: 3 asker yaralandı
Yeni Malatyaspor'un duvarı Fabien Farnolle Yeni Malatyaspor'un duvarı Fabien Farnolle
Azad Keşmir Meclis Başkanı Kadir: Hindu dışındaki varlıklardan kurtulmak istiyorlar Azad Keşmir Meclis Başkanı Kadir: Hindu dışındaki varlıklardan kurtulmak istiyorlar
Beşiktaş'ta tartışılan adam N'Koudou Beşiktaş'ta tartışılan adam N'Koudou
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı
Lille'in transfer sihirbazı Dorukhan'ı izlemeye geldi Lille'in transfer sihirbazı Dorukhan'ı izlemeye geldi
İsrail'de yeni hükümet için gözler çarşamba gününde İsrail'de yeni hükümet için gözler çarşamba gününde
Ruhani ile Macron bölgesel gelişmeleri görüştü Ruhani ile Macron bölgesel gelişmeleri görüştü
Katil İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı alım yapıyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı başvuruları ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı alım yapıyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı başvuruları ne zaman?
Son Dakika: Konya'da sahte sağlık raporu operasyonu Son Dakika: Konya'da sahte sağlık raporu operasyonu
IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor IMF heyeti Türk ekonomisinde daralma beklemiyor
Derbide düyük yüzde 51 Cüneyt Çakır'ın Derbide düyük yüzde 51 Cüneyt Çakır'ın
Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF temsilcilerine şeffaflığa dikkat edilmesi uyarısı yapılmıştır Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF temsilcilerine şeffaflığa dikkat edilmesi uyarısı yapılmıştır
Hayır yemeğinden zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu Hayır yemeğinden zehirlenen 50 kişi hastanelere başvurdu
Malatya'da kaçan 2 puanın faturası Fatih Terim'e çıktı Malatya'da kaçan 2 puanın faturası Fatih Terim'e çıktı
Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Galatasaray'dan Malatyaspor maçında 3 karara itiraz Galatasaray'dan Malatyaspor maçında 3 karara itiraz
Dikkat çeken açıklama: ABD üs kurma konusunu ağırdan alırsa Türkiye bu çalışmayı kendi yapar Dikkat çeken açıklama: ABD üs kurma konusunu ağırdan alırsa Türkiye bu çalışmayı kendi yapar
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'a yargıtay şoku! Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'a yargıtay şoku!
TEM'de otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü TEM'de otomobil taşıyan tır devrildi, sıfır otomobiller hasar gördü
İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 10:01:48 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 10:02:25

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında yapılan "polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 14 kişi ve Bank Asya'da hesabı bulunan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ