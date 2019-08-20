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20 Ağustos 2019 Salı 18:20:15 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 18:30:01

İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangınına dair alınan son dakika bilgisine göre, 2 gün 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekilmişti.Karadan arazözlerle, havadan ise helikopter ile yangına müdahale edildi. Soğutma söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

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