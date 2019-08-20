İzmir Karabağlar'daki yangın kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekilmişti.Karadan arazözlerle, havadan ise helikopter ile yangına müdahale edildi. Soğutma söndürme çalışmaları ise devam ediyor.