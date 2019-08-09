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09 Ağustos 2019 Cuma 09:48:49 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:51:32

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 3 ölü,2 yaralı

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Turgutlu kavşağı yakınlarında, asker ziyareti için Akhisar istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 3 kişi öldü, 2 kişinin ise durumu ağır.

Kaza, dün gece saatlerinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Turgutlu kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyaretine giden Necmettin Karacan (38), idaresindeki 48 KF 283 otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan sürücü Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan (40) ve Recep Alakaş (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil içerisinde bulunan Melih K.(22) ve Emircan O. (19) ise ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans ile durumu ağır olan yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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