İzmir’de toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de tank içerisinde toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir TIR garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğuna yönelik ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda tank içerisinde garaja gelen, kamyon ve TIR’lara akaryakıt ikmali yapacak şekilde hazır hale getirilmiş düzenek tespit etti. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ayrıca, toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
(İHA)
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- İzmir’de toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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